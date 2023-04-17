Isparta'da safran üretimi artarak devam ediyor

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ISPARTA (AA) - Isparta'nın Aksu ilçesinde safran üreticiliği artarak yaygınlaşıyor.

İlçede kanser hastalığına yakalanan bir çiftçinin araştırmaları sonucu 250 metrekare alanda başlayan safran üreticiliği, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün koordinasyonunda 3 bin 500 metrekareye ulaştı.

Aksu Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ile Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yürüttüğü hibe destekli projelerle safran üreticiliği arttı.

İlçede çiftçilere, safran üretiminin artırılması için safran hasadı ve hasat sonrası çalışmalarla ilgili Halk Eğitim Merkezi ve Aile Destek Merkezi tarafından kurslar düzenleniyor.



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