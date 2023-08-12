Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Isparta'da minibüsle tarım aracının çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 19:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da minibüsle tarım aracının çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ISPARTA (AA) - Isparta'ın Senirkent ilçesinde işçi taşıyan minibüs ile "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

        R.E. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen tarım işçilerini taşıyan minibüs, Kayaağzı mevkisinde Kadir Akkoç'un kullandığı tarım aracıyla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, minibüste bulunan Emine Dikyar'ın (39) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada yaralanan sürücü Akkoç ile minibüsteki 12 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Malatya'da bir dakikada 2 deprem
        Malatya'da bir dakikada 2 deprem
        Kuruçeşme'de göçük! 2 kişi enkazdan kurtarıldı
        Kuruçeşme'de göçük! 2 kişi enkazdan kurtarıldı
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        2. Şule Çet vakasının sanığı yine cinayete karıştı
        2. Şule Çet vakasının sanığı yine cinayete karıştı
        Selahattin Baki'den Galatasaray'a gönderme
        Selahattin Baki'den Galatasaray'a gönderme
        Babasının gözü oğluna ışık oldu!
        Babasının gözü oğluna ışık oldu!
        İstanbul'da tüyler ürperten olay! ATM sırasında cinayet!
        İstanbul'da tüyler ürperten olay! ATM sırasında cinayet!
        Caddede drifte 20 bin lira!
        Caddede drifte 20 bin lira!
        Zaniolo'ya 27 milyon euro
        Zaniolo'ya 27 milyon euro
        53 yılın zirvesinde! Balıklar için alarm
        53 yılın zirvesinde! Balıklar için alarm
        Küle dönen Hawaii'de can kaybı 80'e yükseldi
        Küle dönen Hawaii'de can kaybı 80'e yükseldi
        Fred, İstanbul'a geldi
        Fred, İstanbul'a geldi
        Evin kapısını açık bırakıp markete gitti! Dönünce bıçaklandı!
        Evin kapısını açık bırakıp markete gitti! Dönünce bıçaklandı!
        Rezidansın balkonundan ateş açmıştı! İranlı model çıktı!
        Rezidansın balkonundan ateş açmıştı! İranlı model çıktı!
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Galatasaray sezonu Kayseri'de açacak
        Galatasaray sezonu Kayseri'de açacak
        Gladyatör temalı dövüş
        Gladyatör temalı dövüş
        Orhan Veli haklıymış! Mevsimsel depresyon...
        Orhan Veli haklıymış! Mevsimsel depresyon...
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Isparta'da balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti
        Isparta'da balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti
        Isparta'da tartıştığı 4 kişiyi av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı
        Isparta'da tartıştığı 4 kişiyi av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı
        Isparta'da 4 kişiyi öldüren şüpheli, dünür çıktı (3)
        Isparta'da 4 kişiyi öldüren şüpheli, dünür çıktı (3)
        Isparta'da 4 kişiyi öldüren şüpheli, dünür çıktı (2)
        Isparta'da 4 kişiyi öldüren şüpheli, dünür çıktı (2)
        Isparta'da 4 kişiyi öldüren şüpheli, dünür çıktı
        Isparta'da 4 kişiyi öldüren şüpheli, dünür çıktı
        Dolandırıcılara 12 bin 500 dolar kaptıran emekli hemşire: İnternette gördüğ...
        Dolandırıcılara 12 bin 500 dolar kaptıran emekli hemşire: İnternette gördüğ...