Isparta'da firari hükümlü yakalandı

Isparta'da hakkında 35 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "hükümlü veya tutuklunun kaçması ile hırsızlık" suçlarından hakkında kesinleşmiş 35 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası​​​​​​​ bulunan V.D.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.