Isparta'da firari hükümlü yakalandı
Isparta'da hakkında 35 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Isparta'da hakkında 35 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "hükümlü veya tutuklunun kaçması ile hırsızlık" suçlarından hakkında kesinleşmiş 35 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası bulunan V.D.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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