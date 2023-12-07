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        Isparta'da firari hükümlü yakalandı

        Isparta'da hakkında 35 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 09:34 Güncelleme: 07.12.2023 - 09:34
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        Isparta'da firari hükümlü yakalandı
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        Isparta'da hakkında 35 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "hükümlü veya tutuklunun kaçması ile hırsızlık" suçlarından hakkında kesinleşmiş 35 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası​​​​​​​ bulunan V.D.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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