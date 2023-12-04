AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Isparta Belediye Başkanlığını ziyaret etti AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "31 Mart'ta Isparta'dan başka bir ses gelecek ve şu 5 senede yaptığımız güzel hizmetlerin karşılığını alacağız. Daha önemlisi önümüzdeki 5 senede çok daha iyilerini yapma iddiasındayız." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "31 Mart'ta Isparta'dan başka bir ses gelecek ve şu 5 senede yaptığımız güzel hizmetlerin karşılığını alacağız. Daha önemlisi önümüzdeki 5 senede çok daha iyilerini yapma iddiasındayız." dedi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Kandemir, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti.

Kandemir, buradaki konuşmasında, Isparta'da olmaktan mutluluk duyduğunu, tüm arkadaşları adına Başkan Başdeğirmen'in başarılı hizmetlerinden dolayı şükranlarını sunduğunu söyledi.

Isparta'da gerek il başkanı, gerek milletvekilleriyle yaptığı istişarede sahadan çok güzel geri dönüşler olduğunu belirten Kandemir, "Hakikaten 5 senede yapılmayacak 15 senelik çalışmaları sığdırmış oldunuz." dedi.

Kandemir, AK Parti'nin hizmet bayrağını daha yukarıya koymak adına kendisiyle yarışan bir siyasi parti olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Son genel seçimlerde ilimize destek veren, gönül veren vatandaşlarımıza daha iyi hizmetler yapmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İnanıyorum ki 31 Mart'ta Isparta'dan başka bir ses gelecek ve şu 5 senede yaptığımız güzel hizmetlerin karşılığını alacağız. Daha önemlisi önümüzdeki 5 senede çok daha iyilerini yapma iddiasındayız. Bu konuda hemşehrilerimiz bize yetki verirlerse bir kere daha burada bayrağı daha yukarılara taşıyacak şekilde dalgalandırmak istiyoruz."

Başdeğirmen ise 5 yıl önce Isparta'da çok güzel bir netice ile yerel seçimleri kazanarak görevi devraldıklarını belirtti.

Isparta halkının kendilerinden memnun olduğunu dile getiren Başdeğirmen, "Vatandaşlarımızın 'neden bunlar yapılmıyor?' dediklerinin yapıldığını gördüğü bir belediyecilik hizmetimiz oldu. Gençlerimiz, yaşlılarımız, engellilerimiz ve vatandaşlarımız için birçok hizmet yaptık." dedi.

Konuşmaların ardından Başdeğirmen, Kandemir'e gül tablosu hediye etti.

Ziyarette, Kandemir'e AK Parti Genel Merkez Teşkilat üyeleri ile Isparta, Antalya ve Burdur milletvekilleri eşlik etti.