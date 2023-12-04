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        Isparta'da çıkan bıçaklı kavgada bir kadın yaralandı

        Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde iki kadın arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kadın yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 21:53 Güncelleme: 04.12.2023 - 21:53
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        Isparta'da çıkan bıçaklı kavgada bir kadın yaralandı
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        Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde iki kadın arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kadın yaralandı.

        Camikebir Mahallesi'nde E.K. (18) ile İ.K. (20) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K, bıçakla İ.K'yi bacağından yaraladı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, yaralı kadını ambulansla Şarkikaraağaç Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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