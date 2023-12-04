Isparta'da çıkan bıçaklı kavgada bir kadın yaralandı Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde iki kadın arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kadın yaralandı.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde iki kadın arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kadın yaralandı.

Camikebir Mahallesi'nde E.K. (18) ile İ.K. (20) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K, bıçakla İ.K'yi bacağından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, yaralı kadını ambulansla Şarkikaraağaç Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.