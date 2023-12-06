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        Isparta'da çarpışan iki otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Isparta'nın Gönen ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 19:45 Güncelleme: 06.12.2023 - 19:45
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        Isparta'da çarpışan iki otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Isparta'nın Gönen ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Ö.O.T. idaresindeki otomobil Isparta-Afyonkarahisar kara yolu Gönen ilçesi İğdecik köyü yol ayrımında karşı yönden gelen Cemal Soysal yönetimindeki plakası alınamayan otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Cemal Soysal ile aynı araçtaki Hamdi Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralanan Ö.O.T. ve yanındaki A.A. ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

        Yoğun sisin etkili olduğu ve görüş mesafesinin oldukça düşük olduğu kara yolunda güvenlik güçlerinin önlem aldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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