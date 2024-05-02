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        Isparta'da motosikletin çarptığı üniversite öğrencisi kız ağır yaralandı

        Isparta'da motosikletin çarptığı üniversite öğrencisi genç kız ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 16:48 Güncelleme: 02.05.2024 - 16:48
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        Isparta'da motosikletin çarptığı üniversite öğrencisi kız ağır yaralandı
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        Isparta'da motosikletin çarptığı üniversite öğrencisi genç kız ağır yaralandı.

        R.K'nin kullandığı 32 FJ 498 plakalı motosiklet, Modernevler Mahallesi 102 Cadde'de yaya olarak yolun karşına geçmeye çalışan Süleyman Demirel Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Elif Metiner'e çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan genç kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, motosikletin çarptığı Metiner savrulması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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