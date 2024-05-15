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        Isparta'da FETÖ'den aranan 2 kişi yakalandı

        Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden aranan firari 2 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 18:53 Güncelleme: 15.05.2024 - 18:53
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        Isparta'da FETÖ'den aranan 2 kişi yakalandı
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        Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden aranan firari 2 kişi yakalandı.

        Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik il genelinde çalışma gerçekleştirdi.

        Düzenlenen operasyonda FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezasıyla aranan Ö.P. ve 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan Y.D. yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.P. ve Y.D, tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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