Isparta Tren Garı bayram tatilinde 20 bin 65 yolcuya hizmet verdi

Isparta Tren Garı, Kurban Bayramı kapsamında 9 günlük tatilde 20 bin 65 yolcuya hizmet verdi.

Yılın ilk 5 ayında 189 bin 442 kişiye bilet satışının yapıldığı garda, en hareketli dönem bayram tatilinde yaşandı. Isparta ile İzmir arasında yapılan seferlerde 9 gün boyunca 20 bin 65 kişi yolculuk etti.

Yaklaşık 10 yıllık aranın ardından 2019'da yeniden faaliyete başlayan Isparta Garı'nda Göller ve Güller Ekspresi kapsamında günlük İzmir'e 2 sefer gerçekleştiriliyor.

Isparta'dan İzmir'e giden Elif Uslu, demir yoluyla seyahat etmeyi çok sevdiğini söyledi. 60 yıldır tren yolculuğunu tercih ettiğini dile getiren Uslu, "Uzun bir süre Isparta'da tren yolculuğu yapamıyorduk. Şimdi seferler yeniden başladı. Bunun için mutluyuz." dedi.