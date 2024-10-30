Isparta'da halı sahada kalp krizi geçiren avukat hayatını kaybetti
Isparta'da halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren avukat, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Isparta'da halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren avukat, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Batıkent Mahallesi'ndeki bir halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynayan avukat Mustafa Serkan Demirekin, fenalaşarak yere yığıldı.
Arkadaşlarının haber vermesiyle halı sahaya gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Demirekin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Demirekin'in kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.
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