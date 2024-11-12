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        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Isparta'da

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye'nin güçlü olması, yeniden büyük Türkiye ideali etrafında yürümesinde en temel unsurların başında gelen her bir şehrimizin güçlü olmasıdır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 20:22 Güncelleme: 12.11.2024 - 20:22
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        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Isparta'da
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        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye'nin güçlü olması, yeniden büyük Türkiye ideali etrafında yürümesinde en temel unsurların başında gelen her bir şehrimizin güçlü olmasıdır." dedi.

        Çeşitli programlara katılmak için Isparta'ya gelen Kurtulmuş'u Valilik önünde Isparta Valisi Abdullah Erin ve il protokolü karşıladı.

        Burada polis tören mangasını selamlayan Kurtulmuş, ardından Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, Vali Erin'den kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Kurtulmuş, daha sonra Isparta Belediyesine geçerek Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti.

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, Isparta’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali Erin ve Belediye Başkanı Başdeğirmen'e görevlerinde başarılar diledi.

        Büyük bir azim ve kararlılıkla Cumhuriyetin ikinci asrına giren Türkiye'nin önüne, dünyadaki gelişmelerin çok büyük fırsat ve imkanlar serdiğini ifade eden Kurtulmuş, yola bundan istifade ederek devam ettiklerini vurguladı.

        Kurtulmuş, her alanda güçlü, büyük Türkiye idealini gerçekleştirmek için mücadele edeceklerini dile getirerek, "Türkiye'nin güçlü olması, yeniden büyük Türkiye ideali etrafında yürümesinde en temel unsurların başında gelen, her bir şehrimizin güçlü olmasıdır, her bir şehrimizin sahip olduğu potansiyelleri en iyi şekilde kullanabilme becerisine ulaşmasıdır. Bu çerçevede merkezi yönetimlerimiz, merkezi yönetimlerin illerdeki şubeleri, onların organizasyonları ve bunların yanında da yerel yönetimlerin topyekun Türkiye'nin kalkınmasında çok büyük önemi vardır." diye konuştu.

        Yerel yönetimlerin önemini bilerek hareket ettiklerini söyleyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

        "Bu çerçevede belediye başkanı arkadaşlarımıza, il genel meclisi ve belediye meclisi üyesi arkadaşlarımıza üstün başarılar diliyoruz. Halkla birebir temasın, şehrin günlük ve uzun vadeli sorunlarının çözülmesi için de belediye başkanlarımıza ve belediye meclis üyelerine çok büyük sorumluluklar düştüğünün farkındayız. Allah'ın izniyle, devletin bütün imkanlarıyla, güç ve kuvvetiyle yanınızda olmaya, hayırlı işlerinizde sizlere destekçi olmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönem zaten Türkiye'nin önemli şehirlerinden birisi olan Isparta'nın daha da gelişmesini hep birlikte göreceğiz."

        Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de kentin ihtiyacı olan eksiklikleri tamamlamanın gayretinde olduklarını belirterek, "Hizmetlerin yenilerini daha güzellerini yaparak vatandaşlarımıza gerekli şekilde hizmeti getirme mücadelemiz devam ediyor. Bizim şehrimiz çok güzel butik bir şehir, tarım şehri, turizmle alakalı gelişmelerimiz var. Sağlıkla alakalı çok güzel bir durumdayız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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