Isparta'da korulukta çıkan yangın söndürüldü
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde koruluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde koruluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Bağkonak köyü Yakaharman Bahçeler mevkisindeki korulukta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
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