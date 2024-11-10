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        Isparta'da korulukta çıkan yangın söndürüldü

        Isparta'nın Yalvaç ilçesinde koruluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 18:38 Güncelleme: 10.11.2024 - 19:05
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        Isparta'da korulukta çıkan yangın söndürüldü
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        Isparta'nın Yalvaç ilçesinde koruluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Bağkonak köyü Yakaharman Bahçeler mevkisindeki korulukta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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