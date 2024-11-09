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        Isparta'da tuvalet giderine sıkışan yavru kedi kurtarıldı

        Isparta'da bir evin tuvalet giderine sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 10:23 Güncelleme: 09.11.2024 - 10:23
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        Isparta'da tuvalet giderine sıkışan yavru kedi kurtarıldı
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        Isparta'da bir evin tuvalet giderine sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Emre Mahallesi'nde evin tuvalet giderinden kedi sesi duyan ev sahipleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine adrese giden ekipler, yavru kedinin gider borusuna sıkıştığını tespit etti.

        Dar alanda mahsur kalan kedi, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

        Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen kedi, tedbir amaçlı tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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