Türkiye şampiyonu abla- kardeş aynı minderde turnuvalara hazırlanıyor

ISPARTA'da milli güreşçiler Bade Su Doğan (15) ile kardeşi Cansu Doğan (11), turnuvalara birlikte hazırlanıyor. Bade Su Doğan 6 kez Türkiye şampiyonluğuna ulaşırken, kardeşi de onun yolundan giderek bu yıl Türkiye şampiyonluğu elde etti.

Isparta Spor Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Bade Su Doğan, 8 yaşında İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan yetenek taramasında seçilerek güreşe adım attı. 15 yaşına geldiğinde 6 kez Türkiye şampiyonluğu, 1 kez Türkiye 2'nciliğini ve 1 kez de Türkiye 3'üncülüğünü elde eden Bade Su'nun başarısından etkilenen kardeşi Cansu Doğan da güreşe yöneldi. Cansu Doğan da ablası gibi katıldığı turnuvada Türkiye şampiyonluğuna ulaşmayı başardı. Bade Su Doğan, "2017 yılında yapılan yetenek taramasında seçilmiştim. 2 yıl eğitim aldım. Sonra hocam Remzi Kurt ile karşılaştım. Beni güreşe çağırdı. Yetenek taramada bütün branşları yapıyorduk, o şekilde beni hocam seçti. Hedeflerim, bu sene Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda madalya alabilmek. İleride Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu olmak istiyorum. Antrenmanlarda süreklilik çok önemli; çünkü disiplini sağlıyor, o da başarıyı getiriyor" dedi.

'BENİM İZİMDEN DEVAM EDİYOR' Kardeşi Cansu Doğan'ın kendisini örnek alarak güreşe başladığını, bu sene Türkiye şampiyonu olduğunu anlatan Bade Su Doğan, "Kardeşim beni örnek alarak başladı. Bu sene Türkiye şampiyonu oldu. O da benim izimden devam ediyor. Herkes spor yapmalı, güreş olmasa bile farklı sporlarla uğraşmalı. Herkes küçük yaşta spora başlamalı. İleride güreşi bıraktığımda spora hizmet vermek ve spor insanı olmak istiyorum" diye konuştu. 'GÜREŞE BAŞLAYACAĞIMI HİÇ DÜŞÜNMÜYORDUM' Isparta Halıkent Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Cansu Doğan da antrenmanlarını ablasıyla yaptığını, birbirlerine destek olduklarını söyledi. Cansu Doğan, "Spora 4 yaşında başladım. İlk önce jimnastiğe gittim. 6 yaşımda ablamla beraber güreşe başladım. Güreşmeyi çok seviyorum. Hayatıma yön verdi. Hayatımı olumlu yönde çok etkiledi. İleride Avrupa, Olimpiyat Şampiyonu olmak, beni çok mutlu eder. Güreşe ilk önce ablam başladı. Normalde güreşe başlayacağımı hiç düşünmüyordum ama onun başarıları beni çok mutlu etti. Ben de bu yüzden onu örnek aldım ve başladım. Keyifli oluyor, beraber eğleniyoruz ve antrenman yapıyoruz. Birbirimize destek oluyoruz. Doğa yürüyüşleri yapıyoruz. Açık hava antrenmanları yapıyoruz" dedi.