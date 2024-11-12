Oğlunun şehadetinden 2 ay sonra hayatını kaybetti

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde 8 Eylül'de zırhlı askeri aracın devrildiği kazada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın (34) Isparta'da yaşayan babası Osman Sacit Büyükçaylı (67), hayatını kaybetti.

Ovacık’ta 8 Eylül'de askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın Isparta'da yaşayan babası Osman Sacit Büyükçaylı, yaşamını yitirdi. Büyükçaylı'nın cenazesi, bugün, öğle vakti Isparta Merkez Müftülük Camisi'nde yapıldı. İl Müftüsü Muharrem Biçer'in kıldırdığı cenaze namazına, Isparta Valisi Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Piyade Kıdemli Albay Merdin Kışkan, Kara Havacılık Okulu Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli ile kurum müdürleri, dernek başkanları, oda başkanları ve çok sayıda kişi katıldı. Büyükçaylı'nın cenazesi, Karaağaç Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.