Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Oğlunun şehadetinden 2 ay sonra hayatını kaybetti

        TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde 8 Eylül'de zırhlı askeri aracın devrildiği kazada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın (34) Isparta'da yaşayan babası Osman Sacit Büyükçaylı (67), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 16:42 Güncelleme: 12.11.2024 - 16:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oğlunun şehadetinden 2 ay sonra hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde 8 Eylül'de zırhlı askeri aracın devrildiği kazada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın (34) Isparta'da yaşayan babası Osman Sacit Büyükçaylı (67), hayatını kaybetti.

        Ovacık’ta 8 Eylül'de askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın Isparta'da yaşayan babası Osman Sacit Büyükçaylı, yaşamını yitirdi. Büyükçaylı'nın cenazesi, bugün, öğle vakti Isparta Merkez Müftülük Camisi'nde yapıldı. İl Müftüsü Muharrem Biçer'in kıldırdığı cenaze namazına, Isparta Valisi Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Piyade Kıdemli Albay Merdin Kışkan, Kara Havacılık Okulu Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli ile kurum müdürleri, dernek başkanları, oda başkanları ve çok sayıda kişi katıldı. Büyükçaylı'nın cenazesi, Karaağaç Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

        Isparta Valisi Abdullah Erin, "Aziz şehidimiz jandarma uzman çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın çok kıymetli babası Osman Sacit Büyükçaylı'nın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yangında 5 çocuğu ölen annenin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        Yangında 5 çocuğu ölen annenin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan İbrahim Yılmaz nasıl zengin olduğunu anlattı
        Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan İbrahim Yılmaz nasıl zengin olduğunu anlattı
        Kumar reklamları yeni değil
        Kumar reklamları yeni değil
        Ünlülere yasa dışı bahis soruşturması: Fenomenlerin hesaplarına erişim engeli talebi
        Ünlülere yasa dışı bahis soruşturması: Fenomenlerin hesaplarına erişim engeli talebi
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        Mama yüzünden mi yüzde 99 engelli oldu?
        Mama yüzünden mi yüzde 99 engelli oldu?
        Yasin Özcan A Milli Takım'da!
        Yasin Özcan A Milli Takım'da!
        Kaza yapan TIR şoförünün üzerine asit döküldü!
        Kaza yapan TIR şoförünün üzerine asit döküldü!
        Aşkları ortaya çıktı
        Aşkları ortaya çıktı
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Galerici kuzenini öldürmüştü! Kanlı hesaplaşmada aile üyeleri tutuklandı!
        Galerici kuzenini öldürmüştü! Kanlı hesaplaşmada aile üyeleri tutuklandı!
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        Özel: Asgari ücret talebimiz 30, altında biz yokuz
        Özel: Asgari ücret talebimiz 30, altında biz yokuz
        Deplasman değil, dertlasman!
        Deplasman değil, dertlasman!
        Çin'de bir kişi aracını yürüyüş yapanların üzerine sürdü
        Çin'de bir kişi aracını yürüyüş yapanların üzerine sürdü
        Ara tatilde nereleri gezelim?
        Ara tatilde nereleri gezelim?
        Türkiye'den İsrail'in açıklamalarına tepki
        Türkiye'den İsrail'in açıklamalarına tepki
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM İklim Zirvesi'nde açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM İklim Zirvesi'nde açıklamalar
        Rusya'ya başka İsrail'e başka!
        Rusya'ya başka İsrail'e başka!

        Benzer Haberler

        Isparta'da bir evin kazan dairesinde çıkan yangında hasar oluştu
        Isparta'da bir evin kazan dairesinde çıkan yangında hasar oluştu
        Isparta'da korulukta çıkan yangın söndürüldü
        Isparta'da korulukta çıkan yangın söndürüldü
        Tuvalet giderine sıkışan yavru kedi kurtarıldı
        Tuvalet giderine sıkışan yavru kedi kurtarıldı
        Isparta'da tuvalet giderine sıkışan yavru kedi kurtarıldı
        Isparta'da tuvalet giderine sıkışan yavru kedi kurtarıldı
        Türkiye şampiyonu abla- kardeş aynı minderde turnuvalara hazırlanıyor
        Türkiye şampiyonu abla- kardeş aynı minderde turnuvalara hazırlanıyor
        Isparta'da çocuklarla yağmur duası yapıldı
        Isparta'da çocuklarla yağmur duası yapıldı