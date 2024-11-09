Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Tuvalet giderine sıkışan yavru kedi kurtarıldı

        ISPARTA'dakahvehanenin tuvalet gider borusunda sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 11:46 Güncelleme: 09.11.2024 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tuvalet giderine sıkışan yavru kedi kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ISPARTA'dakahvehanenin tuvalet gider borusunda sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

        Emre Mahallesi'nde dün bir kahvehanenin tuvalet giderinden kedi sesi duyanlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar sonrası bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, kedinin gider borusuna sıkıştığını belirledi. Ekipler, yavru kediyi kurtarmak için harekete geçti. Tuvaletin alt kısmındaki gider borularının sökülmesine karar verildi. Uzun uğraşlar sonucu gider borularını söken ekipler, kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Durumu iyi olan yavru kedi, korumaya alınarak Isparta Belediyesi hayvan barınağı ekiplerine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Öfke sorunu var" denilen Enes için "Sakindir" ifadesi!
        "Öfke sorunu var" denilen Enes için "Sakindir" ifadesi!
        86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!
        86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!
        Avrupa Ligi’ne Buruk imzası
        Avrupa Ligi’ne Buruk imzası
        Mesajlaştığı kadının eşini öldürdü
        Mesajlaştığı kadının eşini öldürdü
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Manken olmanın katı kuralları!
        Manken olmanın katı kuralları!
        Yenidoğan yoğun bakımlara sil baştan düzen geliyor
        Yenidoğan yoğun bakımlara sil baştan düzen geliyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Haraç cinayetinin görüntüleri çıktı
        Haraç cinayetinin görüntüleri çıktı
        Takibe aldı
        Takibe aldı
        Misilleme yarışı
        Misilleme yarışı
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Musk, Trump ile değer kazandı
        Musk, Trump ile değer kazandı
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks
        Marmara'da sıcaklık ne kadar düşüyor? İllerimizde hava durumu!
        Marmara'da sıcaklık ne kadar düşüyor? İllerimizde hava durumu!
        Yolda gördüğü lastiği kaldırmak isterken otomobilin çarpmasıyla öldü
        Yolda gördüğü lastiği kaldırmak isterken otomobilin çarpmasıyla öldü
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"

        Benzer Haberler

        Isparta'da tuvalet giderine sıkışan yavru kedi kurtarıldı
        Isparta'da tuvalet giderine sıkışan yavru kedi kurtarıldı
        Türkiye şampiyonu abla- kardeş aynı minderde turnuvalara hazırlanıyor
        Türkiye şampiyonu abla- kardeş aynı minderde turnuvalara hazırlanıyor
        Isparta'da çocuklarla yağmur duası yapıldı
        Isparta'da çocuklarla yağmur duası yapıldı
        Kiracısına bastonla saldıran iş yeri sahibine 30 gün uzaklaştırma
        Kiracısına bastonla saldıran iş yeri sahibine 30 gün uzaklaştırma
        Isparta'da sobadan çıkan yangında ev küle döndü: 1 yaralı
        Isparta'da sobadan çıkan yangında ev küle döndü: 1 yaralı
        Tartıştığı kiracısına bastonla saldırdığı anlar kamerada
        Tartıştığı kiracısına bastonla saldırdığı anlar kamerada