Isparta'da bir evin kazan dairesinde çıkan yangında hasar oluştu
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir evin kazan dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir evin kazan dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Bağkonak köyünde Ahmet Yadigar'a ait evin kazan dairesinde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
Müdahaleyle söndürülen yangında, kazan dairesinde hasar oluştu.
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