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        Isparta'da bir evin kazan dairesinde çıkan yangında hasar oluştu

        Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir evin kazan dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 18:54 Güncelleme: 10.11.2024 - 18:54
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        Isparta'da bir evin kazan dairesinde çıkan yangında hasar oluştu
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        Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir evin kazan dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Bağkonak köyünde Ahmet Yadigar'a ait evin kazan dairesinde yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

        Müdahaleyle söndürülen yangında, kazan dairesinde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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