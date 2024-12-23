Milli sporcu Dikeç'e, Süleyman Demirel Üniversitesince fahri doktora payesi verildi

Türkiye'ye havalı tabanca karışık takım mücadelesinde olimpiyat madalyasını kazandıran ve atış tarzıyla ilgi çeken Yusuf Dikeç'e, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) tarafından fahri doktora payesi verildi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya alan Yusuf Dikeç, SDÜ Prof. Dr. Lütfü Çakmakçı Konferans Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, başarının dünyada her zaman dikkati çektiğini söyledi.

Başarının dini, dili, ırkı ne olursa olsun dünyanın her yerinde kabul gördüğünü belirten Dikeç, "Gençler zamanını iyi kullansın. İşiniz sadece öğrencilik değil, zaman çok değerli. Ümit ediyorum önümüzdeki yıllarda Süleyman Demirel Üniversitesinin bir takımını, uluslararası ve Türkiye'deki yarışmalarda göreceğiz." dedi.

Naim Süleymanoğlu'nun halterde lokomotif olduğunu belirten Dikeç, "Süreyya Ayhan çıktı ondan sonra genç kızlarımızın hepsi şortunu giydi ve atletizme başladı. Mete Gazoz okçulukta ismini duyurdu. Bu madalyadan sonra atıcılık sporunun da gelişeceğine canı gönülden inanıyorum." ifadelerini kullandı.