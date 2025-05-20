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        Isparta'da bir oyuncak deposu çıkan yangında hasar gördü

        Isparta'da bir oyuncak deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 21:27 Güncelleme: 20.05.2025 - 21:43
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        Isparta'da bir oyuncak deposu çıkan yangında hasar gördü
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        Isparta'da bir oyuncak deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.

        Gülpetek Sanayi Sitesi 3347 Sokak'taki bir oyuncak deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yangın ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü.

        Yangında depoda hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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