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        Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel mezarı başında anıldı

        Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel için ölümünün 10. yılında memleketi Isparta'daki anıt mezarı başında anma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 12:02 Güncelleme: 17.06.2025 - 12:25
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        Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel mezarı başında anıldı
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        Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel için ölümünün 10. yılında memleketi Isparta'daki anıt mezarı başında anma töreni düzenlendi.

        Atabey ilçesine bağlı İslamköy'de Demirel'in mezarının bulunduğu Çalca Tepesi'nde düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Demirel'in anıt mezarına gül konulan törende, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz anıta Cumhurbaşkanlığı çelengini sundu.

        Törene, Demirel ailesinin yanı sıra TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, Isparta Valisi Abdullah Erin, CHP Isparta Milletvekili Yalım Halıcı, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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