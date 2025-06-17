Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel mezarı başında anıldı

Törene, Demirel ailesinin yanı sıra TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, Isparta Valisi Abdullah Erin, CHP Isparta Milletvekili Yalım Halıcı, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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