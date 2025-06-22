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        Isparta'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

        Isparta'nın Yalvaç ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 16 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 17:29 Güncelleme: 22.06.2025 - 17:29
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        Isparta'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
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        Isparta'nın Yalvaç ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 16 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

        Selahattin Gökmen'in (16), kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Eyüpler köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Gökmen’in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Gökmen'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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