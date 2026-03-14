Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Isparta'da toplu açılış törenine katıldı:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Isparta'nın ulaşım ve iletişim altyapısına son 24 yılda 35 milyar liradan fazla yatırım yapıldığını ve 92 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunun 234 kilometreye çıkarıldığını söyledi.



Uraloğlu, Isparta'da Şehit Orhan Burak Büyükçaylı Farklı Seviyeli Kavşağı ile Dörtyol-Şarkikaraağaç yolu toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Isparta'nın gülü, lavantası, elması, Eğirdir Gölü ve Zindan Mağarası ile yaşayan bir doğa ve tarih hazinesi olduğunu kaydetti.



Isparta'nın tarım, sanayi ve turizm potansiyeliyle Akdeniz ile İç Anadolu arasında köprü vazifesi gören stratejik bir merkez olduğunu belirten Uraloğlu, "Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu'yu birbirine bağlayan önemli geçiş noktalarından biri olan Isparta'nın ulaşım altyapısını güçlendirmek, ilimizin tarımsal, ticari ve turistik potansiyelini Türkiye'nin geleceğine taşımak, bizim en önemli önceliklerimizden biridir." dedi.



Uraloğlu, Bakanlık olarak, şehrin ekonomik canlılığını artırmak, çiftçilerin ürünlerini hızlıca pazarlara ulaştırmak, öğrencilerin, esnafın ve ziyaretçilerin güvenli seyahat etmesini sağlamak için gece gündüz çalıştıklarını dile getirdi.



Isparta'da Şehit Orhan Burak Büyükçaylı Farklı Seviyeli Kavşağı ile Dörtyol-Şarkikaraağaç yolunu hizmete açarak kente iki yeni eser daha kazandırdıklarını aktaran Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti ile Isparta'yı her alanda Türkiye'nin geleceğine taşıdıklarını ifade etti.



Isparta'ya yapılan yatırımlara dikkati çeken Uraloğlu, "Isparta'nın ulaşım ve iletişim altyapısına son 24 yılda 35 milyar liradan fazla yatırım gerçekleştirdik. 92 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 234 kilometreye çıkardık. 481 kilometre bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol yaparak hemşerilerimizi güvenli ve konforlu yolculukla tanıştırdık." diye konuştu.



Açılışını yaptıkları Çünür Mahallesi-yeni otogar bağlantısındaki Şehit Orhan Burak Büyükçaylı Farklı Seviyeli Kavşağı ile Isparta-Afyon devlet yolunda trafik akışını kesintisiz hale getirdiklerini belirten Uraloğlu, bu şekilde artan trafiğin neden olduğu yoğunluğu ve gecikmeleri büyük oranda önlediklerini kaydetti.



Proje sayesinde kavşak noktasında oluşan bekleme sürelerini ve dur-kalk kaynaklı zaman kayıplarını büyük oranda önlediklerini anlatan Uraloğlu, zamandan, akaryakıttan yıllık toplam 100 milyon lira tasarruf sağlanacağını ve akıcı trafik düzeni sayesinde karbon emisyonunun yıllık 846 ton azaltılacağını belirtti.



Isparta-Konya devlet yolunda 22 kilometre uzunluğundaki Dörtyol-Şarkikaraağaç yolunu da bitümlü sıcak karışım kaplamalı hale getirerek sürüş ve seyahat konforunu artırdıklarını aktaran Uraloğlu, güzergahın çeşitli noktalarında iyileştirmeler yaptıklarını, bu sayede Akdeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan önemli bir ulaşım güzergahını güçlendirdiklerini söyledi.



Bakan Uraloğlu, bu çalışmayla zamandan, akaryakıttan yıllık yaklaşık 76 milyon lira tasarruf sağlanacağını ve karbon salınımının da 1486 ton azaltılacağını bildirdi.



- İki projeyle yıllık 175,7 milyon lira tasarruf sağlanacak



İki projenin Isparta için önemli olduğunu vurgulayan Uraloğlu, şöyle konuştu:



"Açılışını yaptığımız bu iki projeyle Isparta'nın ulaşım altyapısını çağın ihtiyaçlarına uygun bir şekilde baştan sona modernize ettik. Bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınma hamlesine güçlü bir ivme kazandırdık. Bu projelerimizle toplamda zamandan 128,2 milyon lira, akaryakıttan 47,5 milyon lira olmak üzere yıllık 175,7 milyon lira dev bir tasarruf sağlarken, karbon emisyonlarını 2 bin 332 ton azaltarak Isparta'nın doğasını koruma altına aldık. Böylece gelecek nesillere daha yaşanabilir, daha yeşil bir Isparta mirası bıraktık."



Uraloğlu, yeni yapılan yol ve kavşağın bir ulaşım projesi değil, Isparta'nın gül kokusunu, tarım bereketini, eğitim ve turizm potansiyelini Türkiye'nin kalkınmasına dönüştüren, şehitlerin hatırasını yaşatan bir kalkınma hamlesi olduğunu söyledi.



Kentteki diğer çalışmalarına ilişkin Uraloğlu, şöyle konuştu:



"Isparta demiryolu ağının tamamını yeniledik ve modernize ettik. Afyonkarahisar-Karakuyu-Isparta-Burdur Sinyalizasyon Projesini hayata geçirdik. Kaklık-Karakuyu arasındaki kesimi geçen yıl sinyalli olarak işletmeye açtık. Karakuyu-Burdur-Isparta kesimindeki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yine, Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'nın iç-dış hat gelen yolcu salonunu yenileyerek Isparta'ya yakışır bir havalimanı kazandırdık. 2002 yılında yaklaşık 3 bin olan yolcu trafiği, 2025 yılında 70 bine ulaştı. Bugün Isparta'dan İstanbul Havalimanı'na haftalık karşılıklı 5 uçuş operasyonu gerçekleşiyor."



Uraloğlu, Bakanlık olarak Türkiye Yüzyılı vizyonunda Isparta'nın ihtiyaçlarını karşılayacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejisiyle Isparta'yı daha güçlü bir geleceğe taşıyacaklarını dile getirdi.



Konuşmaların ardından Bakan Uraloğlu kavşağa ismi verilen şehit Orhan Burak Büyükçaylı'nın ailesine açılış makası hediye etti.



Törende, Uraloğlu ve beraberindeki heyet ile toplu açılış gerçekleştirildi.

