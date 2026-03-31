        Isparta'dan 20 ülkeye 2,7 milyon dolarlık endüstriyel kazan ihracatı

        YALÇIN ÇELEN - Isparta merkezli bir enerji firması tarafından geçen yıl 20 ülkeye 2,7 milyon dolarlık endüstriyel kazan ihracatı yapıldı.

        Giriş: 31.03.2026 - 12:56 Güncelleme:
        Isparta'dan 20 ülkeye 2,7 milyon dolarlık endüstriyel kazan ihracatı

        YALÇIN ÇELEN - Isparta merkezli bir enerji firması tarafından geçen yıl 20 ülkeye 2,7 milyon dolarlık endüstriyel kazan ihracatı yapıldı.

        Isparta Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) hizmet veren enerji firması, endüstriyel kazan üretiminin yanı sıra buhar sistemleri ve büyük tesislerin ısıtma ihtiyaçlarına yönelik çözümler de sunuyor.

        Firmanın kurucu ortağı Bulut Güneş, AA muhabirine, faaliyetlerine tarımsal ısıtma alanında başladıklarını söyledi.

        Bugün ise fabrikaların buhar ihtiyacını karşılayan endüstriyel kazanlar ve büyük ölçekli ısıtma sistemleri üreten bir yapıya dönüştüklerini belirten Güneş, ürettikleri kazanlarla 20 ülkeye ihracat yaptıklarını anlattı.

        Güneş, "Avrupa ülkeleri, Rusya, komşu ülkeler ve Türk cumhuriyetleri dahil olmak üzere geniş bir coğrafyada faaliyet gösteriyoruz. Bölgenin güçlü endüstriyel kazan tedarikçilerinden biriyiz." dedi.

        Firmanın ihracat verilerine ilişkin bilgileri paylaşan Güneş, 2017 yılında ihracatlarının 35 bin dolar, yurt içi satışlarının 360 bin dolar olduğunu, geçen yıl ise 2,7 milyon dolarlık ihracata ulaştıklarını dile getirdi.

        Yurt içi satışlarının da 5,6 milyon dolar olarak gerçekleştiğine dikkati çeken Güneş, "Çalıştığımız alan gereği istihdam yaratmak üzere Isparta'da ciddi yatırımlar yapıyoruz. Bu yatırımlar, bölgedeki iş gücü ihtiyacını karşılamaya ve istihdamı artırmaya katkı sağlıyor. Süreci devlet kurumlarıyla işbirliği içinde yürütüyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        ABD Savunma Bakanı'yla ilgili ABD'yi sarsan iddia
        ABD Savunma Bakanı'yla ilgili ABD'yi sarsan iddia
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Bir ayda bitmesi gereken savaşta, biten İran değil efsaneler oldu
        Bir ayda bitmesi gereken savaşta, biten İran değil efsaneler oldu
        AP: Körfez ülkeleri savaşın devamını istiyor
        AP: Körfez ülkeleri savaşın devamını istiyor
        "Metrekareye 97 kilo yağış düştü"
        "Metrekareye 97 kilo yağış düştü"
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        Eşini, kayınvalidesini, kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü! Eve gidip uyudu!
        Eşini, kayınvalidesini, kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü! Eve gidip uyudu!
        A Milli Takım'ın rakibi Kosova nasıl bir takım?
        A Milli Takım'ın rakibi Kosova nasıl bir takım?
        Karahan'dan rezerv açıklaması
        Karahan'dan rezerv açıklaması
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Müslüm Gürses’in hologramı, 5G ile AKM sahnesinde
        Müslüm Gürses’in hologramı, 5G ile AKM sahnesinde
        İmralı heyeti Öcalan'ın mesajını paylaştı
        İmralı heyeti Öcalan'ın mesajını paylaştı
        Pembe ay 1 Nisan'da görülecek!
        Pembe ay 1 Nisan'da görülecek!
        Robert Pattinson ile tanıştı
        Robert Pattinson ile tanıştı
        Üniversitede taciz skandalı! Meslekten men edildi!
        Üniversitede taciz skandalı! Meslekten men edildi!
        Ünlü oyuncunun gözyaşları
        Ünlü oyuncunun gözyaşları
        Estetiğin son çılgınlığı: Kadavradan dolgu
        Estetiğin son çılgınlığı: Kadavradan dolgu
        TCMB, döviz karşılığı TL swap işlemlerine başladı
        TCMB, döviz karşılığı TL swap işlemlerine başladı
        Franco'nun uğurlu eliyle gitmiştik
        Franco'nun uğurlu eliyle gitmiştik

        Benzer Haberler

        Isparta'da karavanla otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Isparta'da karavanla otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        AK Partili Kaya: CHP zihniyeti darbe konusunda en son konuşacak zihniyettir
        AK Partili Kaya: CHP zihniyeti darbe konusunda en son konuşacak zihniyettir
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya Isparta'da konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya Isparta'da konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya'dan Katar'da düşen helikopterde şehit...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya'dan Katar'da düşen helikopterde şehit...
        Alman turistin kullandığı karavanla otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
        Alman turistin kullandığı karavanla otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
        Cumhuriyet Caddesi anketinden "yeniden düzenlenmesi" kararı çıktı Başkan Ba...
        Cumhuriyet Caddesi anketinden "yeniden düzenlenmesi" kararı çıktı Başkan Ba...