AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya Isparta'da konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Ne gördük? Büyük büyük yolsuzluk, büyük büyük rüşvet, büyük büyük oyunlar, kumpaslar, kasetler. Genel başkanlarını bile, kongrelerini bile parayla, para kuleleriyle yaptıkları alış veriş ve pazarlıklarla değiştiren bir siyasi parti."dedi.



Bir dizi ziyaretler için Isparta'ya gelen Kaya, Katar'da helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.





Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı, Valilik, Isparta Belediyesi ile Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit ve Dul ve Yetimleri Derneğini ziyaret eden Kaya, ardından partisinin İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı.



Isparta Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Kaya, Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti belediyeciliğinin yeniden tercih edileceğini, seçmenin CHP belediyeciliğini gördükten sonra yeniden AK Parti'nin hizmet anlayışına yöneleceğini belirterek, CHP'nin yönettiği yerlerde hizmet üretilmediğini söyledi.



CHP'ye yönelik eleştirilerde bulunan Kaya "Ne gördük? Büyük büyük yolsuzluk, büyük büyük rüşvet, büyük büyük oyunlar, kumpaslar, kasetler. Genel başkanlarını bile, kongrelerini bile parayla para kuleleriyle yaptıkları alış veriş ve pazarlıklarla değiştiren bir siyasi parti." dedi.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine de değinen Kaya, şöyle konuştu:



"Türkiye'de darbelere karşı en büyük mücadeleyi vermiş liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a utanmadan cuntacı diyor. 15 Temmuz gecesi darbe girişimi yaşandığında CHP'nin başındaki isim, tankların arasından geçerek Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitti, darbeyi izledi. Cumhurbaşkanımız ise o hain terör örgütünün darbe teşebbüsüne karşılık 'Milletimi meydanlara davet ediyorum' diyerek halkı iradesine sahip çıkmaya çağırdı ve Atatürk Havalimanı'nda milletin arasına gitti. Hey gidi CHP'nin Genel Başkanı darbenin karşısında, milletinin yanında, cuntacıların karşısında dünyaya demokrasi tarihini adeta altın harflerle yazdıran Recep Tayyip Erdoğan'a sen nasıl darbeci dersin?"



Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Şubat sürecinde de darbelere karşı durduğunu hatırlatarak, CHP’nin geçmişte de darbe süreçleriyle ilişkilendirildiğini ifade etti.



Geçmişte darbe süreçlerinin medya, yargı ve sivil toplum ayağıyla birlikte kurgulandığını, bunun arkasında CHP zihniyetinin bulunduğunu söyleyen Kaya, şunları kaydetti:





"TBMM'de başörtülü seçilmiş bir kadın milletvekili için 'Bu kadına haddini bildirin' diyen CHP zihniyeti, bugün kalkıp Özgür Özel, Cumhurbaşkanımıza 'cuntacı, darbeci' diyor. Muhtıra sürecinde kimin partisi kapatılmak istendi? Bu süreçlerde FETÖ ile birlikte hareket ederek televizyon televizyon dolaşıp destek veren kimdi? Bugün de yurt dışındaki FETÖ mensuplarıyla sosyal medya üzerinden algı ve manipülasyon yapan, onlarla işbirliği içinde Adalet Bakanımıza yönelik operasyon girişimlerinde bulunan kim? Darbeyle darbecilerle her zaman kol kola girmiş bir CHP zihniyeti var."

