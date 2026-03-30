Isparta'da çiçek açan meyve ağaçları havadan görüntülendi
Isparta'nın Aksu, Gelendost ve Eğirdir ilçelerinde ağaçların çiçek açmasıyla beyaza bürünen alanlar dronla kaydedildi.
Giriş: 30.03.2026 - 12:30
Elma ve kiraz gibi meyve üretimiyle öne çıkan bölgede, yetiştirilen erik ve kiraz ağaçları da havaların ısınmasıyla çiçeklendi.
Eğirdir Gölü kenarında mavi, yeşil ve beyazın tonlarının oluşturduğu manzara güzel görüntü oluşturdu.
Çiçeğe bezenen bölge doğa ve fotoğrafseverlerin uğrak yeri oluyor.
