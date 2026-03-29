        Isparta'da bir kişiyi silahla yaralayan muhtar tutuklandı

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde asker eğlencesinde çıkan kavgada bir kişiyi tabancayla yaralayan köy muhtarı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2026 - 17:32 Güncelleme:
        Isparta'da bir kişiyi silahla yaralayan muhtar tutuklandı

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde asker eğlencesinde çıkan kavgada bir kişiyi tabancayla yaralayan köy muhtarı tutuklandı.

        Eğirdir'in Baklan köyünde muhtar Ramazan Kayacan ile Kadir T. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kayacan, Kadir. T'yi bacağından tabancayla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Kadir T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Jandarma ekiplerince gözaltına alınan muhtar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        "Musk İran Savaşı'na ilişkin görüşmeye katıldı" iddiası
        ABD İran'a kara harekatına mı hazırlanıyor?
        Maduro'dan ilk mesaj!
        Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahalesi!
        Bakan Çiftçi'den polislerin mesai saatlerine ilişkin açıklama
        Yanan araçtan insan kemikleri çıktı!
        CANLI | Fenerbahçe Opet- Galatasaray Çağdaş Faktoring
        Vahşet kurbanı Kubilay Kaan Kundakçı yeşil sahada anıldı!
        Annesini darp ederken araya giren karısını öldürdü!
        "Trump'ı durdurun!"
        Anne katili avukata ağırlaştırılmış müebbet
        YÖK Başkanı Özvar'dan üniversitenin 3 yılda bitirilebilmesi uygulamasına ilişkin açıklama
        Antrenmanda fenalaşan Lucescu, hastaneye kaldırıldı!
        Maliye'den sıkı takip
        İçişleri Bakanlığı'ndan yeni uygulama: Radar haritası yayınlandı
        Beşiktaş'tan gündem yeniden Ferreirinha!
        Sessizliğini bozdu
        Filolar büyüyor, pilot açığı derinleşiyor!
        Konserde kavga çıktı

        Asker eğlencesinde çıkan kavgada tartıştığı kişiyi silahla yaralayan muhtar...
        Asker eğlencesinde çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı
        Isparta'da "Yaşayan Miras Şöleni" düzenlendi
        Isparta'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Isparta'da ilkokul öğrencilerine "su tasarrufu" eğitimi verildi
        Isparta'da ayağı bisikletine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı.