Isparta'da bir kişiyi silahla yaralayan muhtar tutuklandı
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde asker eğlencesinde çıkan kavgada bir kişiyi tabancayla yaralayan köy muhtarı tutuklandı.
Eğirdir'in Baklan köyünde muhtar Ramazan Kayacan ile Kadir T. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kayacan, Kadir. T'yi bacağından tabancayla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Kadir T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan muhtar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
