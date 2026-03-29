        Isparta'da "Yaşayan Miras Şöleni" düzenlendi

        Isparta'da "Yaşayan Miras Şöleni", Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen 35 usta sanatçıyı ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2026 - 13:40 Güncelleme:
        Isparta Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen şölene, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belgelendirilen 35 sanatçı katıldı.

        Etkinlikte sergilerin yanı sıra sanatçılar kendi stantlarında el sanatlarının inceliklerini ziyaretçilere anlattı. Unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerin yaşatılmasını amaçlayan şölene, özellikle gençler ilgi gösterdi.

        Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürü Vural Oğuzlar, yaptığı açıklamada, etkinliğe 15 ilden sanatçıların katıldığını söyledi.

        Şölende deri işleme, keçecilik, ahşap oymacılığı, çini, minyatür ve taş işçiliği gibi birçok alanda eserlerin sergilendiğini belirten Oğuzlar, "Yaşayan mirasımızın birçok unsuru burada vatandaşlarımızla buluşuyor. Sanatçılarımız hem kendi alanlarını tanıtıyor hem de kültürel mirasımızın özelliklerini ziyaretçilere aktarıyor." dedi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı folklorik bebek sanatçısı Fatma Çevikbaş ise geri dönüşüm malzemeleriyle hazırladığı eserlerin ilgi gördüğünü ifade etti.

        Çevikbaş, geçmiş yaşamı yansıtan çalışmalar yaptığını dile getirerek, "Atık malzemelerle hazırladığımız eserlerde geçmişe dair izler var. Özellikle eski mahalle kültürünü yansıtan çalışmalar ziyaretçilerin ilgisini çekiyor." diye konuştu.

        Konya'dan katılan "yaşayan miras taşıyıcısı" Özlem Erol da yaklaşık 2 bin yıllık geçmişe sahip dival sanatıyla ilgilendiğini belirtti.

        Erol, "Dival sanatı köklü bir geçmişe sahip. Osmanlı döneminde de önemli bir yere sahip olan bu sanat günümüzde de ilgi görüyor. Şölene katılmaktan ve Isparta'da olmaktan mutluyuz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD İran'a kara harekatına mı hazırlanıyor?
        ABD İran'a kara harekatına mı hazırlanıyor?
        Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahalesi!
        Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahalesi!
        "Trump'ı durdurun!"
        "Trump'ı durdurun!"
        Antrenmanda fenalaşan Lucescu, hastaneye kaldırıldı!
        Antrenmanda fenalaşan Lucescu, hastaneye kaldırıldı!
        Maliye'den sıkı takip
        Maliye'den sıkı takip
        Zeynep'in öldüğü kazada kaporta parası istediler!
        Zeynep'in öldüğü kazada kaporta parası istediler!
        İçişleri Bakanlığı'ndan yeni uygulama: Radar haritası yayınlandı
        İçişleri Bakanlığı'ndan yeni uygulama: Radar haritası yayınlandı
        Ölüme neden olan yumrukta dava açıldı!
        Ölüme neden olan yumrukta dava açıldı!
        Beşiktaş'tan gündem yeniden Ferreirinha!
        Beşiktaş'tan gündem yeniden Ferreirinha!
        Filolar büyüyor, pilot açığı derinleşiyor!
        Filolar büyüyor, pilot açığı derinleşiyor!
        Tartıştığı karısını öldürüp, intihar etti
        Tartıştığı karısını öldürüp, intihar etti
        Konserde kavga çıktı
        Konserde kavga çıktı
        Halkbank KBSL'de final heyecanı HT Spor'da!
        Halkbank KBSL'de final heyecanı HT Spor'da!
        Kahkaha zinciri nasıl başlıyor?
        Kahkaha zinciri nasıl başlıyor?
        Londra'da aşırı sağa karşı şimdiye kadarki en büyük gösteri!
        Londra'da aşırı sağa karşı şimdiye kadarki en büyük gösteri!
        "Burcu'nun tarafındayım"
        "Burcu'nun tarafındayım"
        Genç kadını boğdu, çuvala koydu, çöplüğe attı!
        Genç kadını boğdu, çuvala koydu, çöplüğe attı!
        İtibar kaybediyorlar
        İtibar kaybediyorlar
        Uyku için en iyi ses hangisi?
        Uyku için en iyi ses hangisi?

        Benzer Haberler

        Isparta'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Isparta'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Isparta'da ilkokul öğrencilerine "su tasarrufu" eğitimi verildi
        Isparta'da ilkokul öğrencilerine "su tasarrufu" eğitimi verildi
        Isparta'da ayağı bisikletine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı.
        Isparta'da ayağı bisikletine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı.
        Esnafın yolda bulduğu para sahibine ulaştırıldı
        Esnafın yolda bulduğu para sahibine ulaştırıldı
        Isparta'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
        Isparta'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
        Yola savrulan parasını toplayan esnafı yapılan haberlerde görüp parasını te...
        Yola savrulan parasını toplayan esnafı yapılan haberlerde görüp parasını te...