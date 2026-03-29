Isparta'da "Yaşayan Miras Şöleni" düzenlendi

Isparta'da "Yaşayan Miras Şöleni", Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen 35 usta sanatçıyı ağırladı.



Isparta Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen şölene, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belgelendirilen 35 sanatçı katıldı.



Etkinlikte sergilerin yanı sıra sanatçılar kendi stantlarında el sanatlarının inceliklerini ziyaretçilere anlattı. Unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerin yaşatılmasını amaçlayan şölene, özellikle gençler ilgi gösterdi.



Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürü Vural Oğuzlar, yaptığı açıklamada, etkinliğe 15 ilden sanatçıların katıldığını söyledi.



Şölende deri işleme, keçecilik, ahşap oymacılığı, çini, minyatür ve taş işçiliği gibi birçok alanda eserlerin sergilendiğini belirten Oğuzlar, "Yaşayan mirasımızın birçok unsuru burada vatandaşlarımızla buluşuyor. Sanatçılarımız hem kendi alanlarını tanıtıyor hem de kültürel mirasımızın özelliklerini ziyaretçilere aktarıyor." dedi.



Kültür ve Turizm Bakanlığı folklorik bebek sanatçısı Fatma Çevikbaş ise geri dönüşüm malzemeleriyle hazırladığı eserlerin ilgi gördüğünü ifade etti.



Çevikbaş, geçmiş yaşamı yansıtan çalışmalar yaptığını dile getirerek, "Atık malzemelerle hazırladığımız eserlerde geçmişe dair izler var. Özellikle eski mahalle kültürünü yansıtan çalışmalar ziyaretçilerin ilgisini çekiyor." diye konuştu.



Konya'dan katılan "yaşayan miras taşıyıcısı" Özlem Erol da yaklaşık 2 bin yıllık geçmişe sahip dival sanatıyla ilgilendiğini belirtti.



Erol, "Dival sanatı köklü bir geçmişe sahip. Osmanlı döneminde de önemli bir yere sahip olan bu sanat günümüzde de ilgi görüyor. Şölene katılmaktan ve Isparta'da olmaktan mutluyuz." dedi.

