Isparta'da kar manzaraları havadan görüntülendi
Isparta'da il genelinde etkili olan kar yağışı güzel görüntüler oluşturdu.
Giriş: 29.03.2026 - 17:48
İl genelinde kar ve karla karışık yağmur etkili olurken, yağışlar sonrası zirveler beyaza büründü.
Yalvaç ve Şarkikaraağaç'ta etkili olan kar yağışıyla ilçe merkezleri ile köyler beyaz örtüyle kaplandı.
Sultandağları eteklerinde yer alan ve kar yağışının etkili olduğu Bağkonak, Kozluçay ve Kuyucak köylerinde camiler, ev ve konaklar havadan görüntülendi.
