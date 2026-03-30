        Isparta'nın su rezervleri son yağışlarla arttı

        YALÇIN ÇELEN - BAHADIR ARICI - Isparta'da son 3 ayda etkili olan yağışlar, il genelindeki barajlar ve sulama göletlerinin doluluk oranını ortalama yüzde 60'a çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 11:56 Güncelleme:
        Bölgede geçen yıl ocak-şubat-mart döneminde baraj ve göletlerdeki ortalama doluluk oranı yüzde 17 iken bu yıl aynı dönemde yağışların etkisiyle oran yaklaşık yüzde 60 seviyesine yükseldi.

        Gölet ve barajlarda geçen yıl mart itibarıyla 16 milyon metreküp olan su miktarı, bu yıl 64 milyon metreküpe ulaştı.

        Aksu ilçesinde bulunan, Karağı Köyü Sulama Göleti'nin su tutma kapasitesi 2025 Eylül'de minimuma inmişken, yağışlarla tam kapasiteye erişerek tahliye edilmeye başlandı. Bu göletten yapılan sulama ile örtü altı tarım ve yayla çilek yetiştiriciliği yapılıyor.

        Devlet Su İşleri 18. Bölge Müdürü Osman Erkan, AA muhabirine, Isparta'nın geçen yılki yağışın yüzde 70'ini bu sene 3 ayda aldığını söyledi.

        Bu durumun baraj, göl ve göletlerde önemli bir doluluk oluşturduğunu belirten, Erkan, Eğirdir Gölü'nde su seviyesinin son 3 ayda yaklaşık 50 santimetre yükseldiğini kaydetti.

        Erkan, gölde geçen yıl martta yüzde 45 olan doluluk oranının bu yıl yüzde 43 olarak ölçüldüğünü ifade etti.

        - Kovada Gölü doldu

        Kovada Gölü'nün tamamen dolduğunu, Gölcük Gölü'nün ise seviyesini koruduğunu aktaran Erkan, göletlerden Darıdere 1'de doluluk oranının yüzde 100, Darıdere 2'de ise yüzde 90 olduğunu dile getirdi.

        İçme suyu göletlerinde toplamda 8,6 milyon metreküp fazla su olduğunu anlatan Erkan, "Yağışlarla dolan Darıdere 1 ve 2 göletleri, Isparta'nın içme suyu ihtiyacının yaklaşık üçte birini şu an itibarıyla karşılayacak durumda. Önümüzdeki haziran-temmuz yağışlarıyla su temininde daha güçlü bir tablo oluşacağını düşünüyoruz." dedi.

        Karağı köyü muhtarı Ramazan Kahraman da köy halkının genellikle tarımla ilgilendiğini belirterek, "Yaz dönemi yapılan tarımsal sulamalarla boşalan göletimiz Allah'a şükür yağışlarla dolmuş durumda. 2014'te kapalı sistem sulama sistemine entegre edildi. Gölet 3 bin dönüm araziyi sulamakta. Bu arazilerimizde elma, gül, çilek ve domates gibi ürünler yetiştirilmekte." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

