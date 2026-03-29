Isparta'da mermer ocağında ayağına taş düşen işçi ağır yaralandı

Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki mermer ocağında sol ayağına taş düşmesi sonucu bir işçi ağır yaralandı. Ayvalıpınar köyündeki mermer ocağında İsmail Güney’in (29), sol ayağına taş düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Eğirdir Devlet Hastanesine kaldırılan Güney'in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Uzuv kaybı ihtimali bulunan Güney, Süleyman Demirel Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.