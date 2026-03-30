        Isparta Haberleri

        Isparta'da karavanla otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Isparta'nın Gelendost ilçesinde Alman turistin kullandığı karavanla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 23:52 Güncelleme:
        Isparta'da karavanla otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Isparta'nın Gelendost ilçesinde Alman turistin kullandığı karavanla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        İsmail Ü'nün kullandığı 32 KH 811 plakalı otomobil, Alman uyruklu Rehındt R. G'nin kullandığı ES PR 435H plakalı karavanla Isparta-Konya karayolu Madenli köyü mevkisinde çarpıştı.

        Kazada, otomobil sürücüsü İsmail Ü. ile araçta yolcu olarak bulunan Fatma Ü. İsa Ü. ve Melek Ü. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı, Melek Ü'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Sisi'den Trump'a çağrı
        "İran özgür insanlara ilham olmaktadır"
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İsrail Meclisi, idam cezası yasasını onayladı
        Sezon sonu yıldızlar bedava!
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Özkan Yalım'ın ifadesi ortaya çıktı
        Yağmur mola veriyor! Sıcaklık da artıyor!
        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!
        "Türkiye'de futbol çok çılgınca"
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu
        Görele'deki kazadan kahreden haber!
        Petrolde tarihi ralli
        Fırtına öncesi Icardi zirvesi: Karar günü yarın!
        81 il ve 922 ilçede 5G sinyali
        "673 milyon açlıkla mücadele ediyor"
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Milli futbolcu evlendi
        Futbolcu cinayetinde şoförün ifadesi ortaya çıktı

        AK Partili Kaya: CHP zihniyeti darbe konusunda en son konuşacak zihniyettir
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya Isparta'da konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya'dan Katar'da düşen helikopterde şehit...
        Alman turistin kullandığı karavanla otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
        Cumhuriyet Caddesi anketinden "yeniden düzenlenmesi" kararı çıktı Başkan Ba...
        Isparta'da çiçek açan meyve ağaçları havadan görüntülendi