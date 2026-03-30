Isparta'da karavanla otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Isparta'nın Gelendost ilçesinde Alman turistin kullandığı karavanla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. İsmail Ü'nün kullandığı 32 KH 811 plakalı otomobil, Alman uyruklu Rehındt R. G'nin kullandığı ES PR 435H plakalı karavanla Isparta-Konya karayolu Madenli köyü mevkisinde çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü İsmail Ü. ile araçta yolcu olarak bulunan Fatma Ü. İsa Ü. ve Melek Ü. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı, Melek Ü'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

