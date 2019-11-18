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Maganda arkadaş kurşunu genç muavini hayattan kopardı Seyir halindeki araçtan açılan ateş, diğer ...

İHA

Isparta'da sabaha karşı eğlence mekanı çıkışında 2 otomobille kent merkezine dönen gruptan birinin silahla rastgele ateş ettiği sırada genç muavin kurşunların hedefi oldu. Yanında seyir halinde olan arkadaşlarının bulunduğu diğer araçtan açılan ateşle vurulan genç muavin, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Maganda arkadaş kurşunu genç muavini hayattan kopardı Seyir halindeki araçtan açılan ateş, diğer araçta bulunan gencin ölümüne sebep oldu Genç muavin, eğlence mekanı dönüşünde maganda kurşununun hedefi oldu

Isparta'da sabaha karşı eğlence mekanı çıkışında 2 otomobille kent merkezine dönen gruptan birinin silahla rastgele ateş ettiği sırada genç muavin kurşunların hedefi oldu. Yanında seyir halinde olan arkadaşlarının bulunduğu diğer araçtan açılan ateşle vurulan genç muavin, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Olay, sabaha karşı 05.00 sıralarında Isparta Afyonkarahisar Karayolu üzerindeki Gönen ilçesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, bir eğlence mekanında eğlendikten sonra Isparta merkezine döndükleri belirtilen grup 2 araçla yola çıktı. Yan yana gittiği öne sürülen 2 otomobil seyir halindeyken, henüz kimliği açıklanmayan şahıslardan biri rastgele havaya ateş açmaya başladı.
Bir otomobilden ateş açıldığı sırada diğer otomobilde bulunan Furkan Özkan, isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Talihsiz muavinin, olay yerinde can verdiği öğrenildi.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili şüphelileri gözaltına aldı.
Talihsiz olayda hayatını kaybeden Özkan’ın ise bugün ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrasında Asri Mezarlık’ta toprağa verildiği belirtildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 5 şüphelinin Gönen İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

ISPARTA

18 Kasım 2019 Pazartesi

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