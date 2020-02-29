Yıldızlar Kategorisi Masa Tenisi Isparta İl Birinciliği sonuçlandı, Kerem Küçüktepe, Çağan Gönendi ve Efe Hayta 2627 Mart tarihlerinde Antalya’da yapılacak grup müsabakalarında Isparta’yı temsil edecek.

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 2627 Şubat 2019 tarihinde düzenlenen Yıldızlar Kategorisi Masa Tenisi Isparta İl Birinciliği sonuçlandı. Müsabakalar sonucunda Boğaziçi Koleji birinci, Ülkü Orta Okulu ikinci, Özel Rota Koleji üçüncü ve Sütçüler Orta Okulu dördüncü oldu. Birinci olan Boğaziçi Koleji Ortaokulundan Kerem Küçüktepe, Çağan Gönendi ve Efe Hayta 2627 Mart tarihlerinde Antalya’da yapılacak grup müsabakalarında Isparta’yı temsil edecek.

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