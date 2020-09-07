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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta’da aranan 71 şahıs yakalandı

İHA

Isparta’da aranan 71 şahıs yakalandı

Isparta Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 17 Ağustos ile 4 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 71 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.
Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube MüdürlüğüAranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince, 17 Ağustos ile 4 Eylül tarihleri arasında, il merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Çalışmalar sonucu, 'Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan B.K., 'Otomatik Bir Sistemi Kullanarak Hukuki Yarar Sağlamak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan M.A.Ö., 'Taksirle Ölüme veya Yaralanmaya Neden Olma' suçundan 4 yıl hapis cezası ile aranan Y.P., 'Yaralama' suçundan 9 yıl 1 ay 14 gün hapis cezası ile aranan A.U., 'Yaralama' suçundan toplamda 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan M.A.K., 'Dolandırıcılık' suçundan 62 bin 500 TL adli para cezası ile aranan M.B., '8 farklı suçtan' toplam 5 yıl hapis, 9 bin 600 TL adli para cezası ile aranan S.Ç. isimli şahısların da aralarında bulunduğu toplam 71 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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