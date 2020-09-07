Isparta’da aranan 71 şahıs yakalandı

Isparta Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 17 Ağustos ile 4 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 71 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube MüdürlüğüAranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince, 17 Ağustos ile 4 Eylül tarihleri arasında, il merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Çalışmalar sonucu, 'Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan B.K., 'Otomatik Bir Sistemi Kullanarak Hukuki Yarar Sağlamak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan M.A.Ö., 'Taksirle Ölüme veya Yaralanmaya Neden Olma' suçundan 4 yıl hapis cezası ile aranan Y.P., 'Yaralama' suçundan 9 yıl 1 ay 14 gün hapis cezası ile aranan A.U., 'Yaralama' suçundan toplamda 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan M.A.K., 'Dolandırıcılık' suçundan 62 bin 500 TL adli para cezası ile aranan M.B., '8 farklı suçtan' toplam 5 yıl hapis, 9 bin 600 TL adli para cezası ile aranan S.Ç. isimli şahısların da aralarında bulunduğu toplam 71 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

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