Bir kişinin yaralandığı alacak borç kavgası kamerada

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Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da alacak borç anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada bıçaklanan bir kişi yaralandı. Kavga anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Eski Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Sanayi sitesinde esnaflık yapan A.E. ile H.G. arasında borç alma anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine H.G. bıçakla A.E.'yi yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı A.E. hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri H.G.´yi gözaltına alarak ifadesi için emniyete götürdü.

Öte yandan kavga bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde H.G.'nin elinde bıçakla A.E.'yi kovalaması yer alırken, çevredekilerin H.G.'yi etkisiz hale getirmeye çalışması yer aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2020-09-15 21:22:28



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