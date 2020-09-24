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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eğirdir'de 20 bin elma işçisi için pandemi denetimleri artırıldı

İHA

Eğirdir'de 20 bin elma işçisi için pandemi denetimleri artırıldı

800 bin ton elma rekoltesi beklenen Isparta’da 2020 yılı elma hasat sezonu başladı. Yaklaşık 20 bin kişinin 1,5 ay süreyle elma bahçelerinde çalışması bekleniyor. Bununla birlikte mevsimlik işçi sirkülasyonun artmasının beklendiği Isparta’da Korona virüs pandemisiyle mücadelede herhangi bir aksaklık yaşanmaması ve ek önlemler alınması İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik başkanlığında toplandı.
Kaymakam Çelik, toplantıda, elma bahçelerinde çalışacak işçilerin bahçelere ulaşımında, elma toplama esnasında ve elma tasnifleme merkezlerinde kontrollü sosyal hayat kurallarına uyup uymadıkları en üst seviyede denetleneceğini bildirdi.
Kaymakam Çelik; “Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır. Aksi halde virüsün yayılımı hızlanacak, vaka sayısı ve buna bağlı olarak tedavi gereksinimi duyacak kişi sayısı artacak, böylelikle vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riski yükselecek ve bu durumda toplum sağlığının ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır. Bu doğrultuda, Dünya sağlık örgütü tarafından "pandemi" ilan edilen Koronavirüs (Covid19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi amacıyla bugüne kadar birçok tedbir alınmıştır” diye konuştu.
Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik alınan kararları şu şekilde açıkladı:" Salgının kalabalık ortamlardaki yayılım hızı göz önünde bulundurularak Mevsimlik tarım işçisi taşıyan araçların koltuk kapasiteleri kadar yolcu taşımaları, Mevsimlik işçi transferi öncesinde şoförler tarafından araçların dezenfekte edilerek ateş ölçümü yapılmasına ve işçilerin maske kullanma zorunluluğu konusunda uyarılması, İşçilere verilecek yemeklerin sosyal mesafe kuralarına riayet edilerek her çalışan için ayrı ayrı tabldot veya kumanya şeklinde olması,Tasnifleme ve işleme merkezlerinde sosyal mesafe ve maske kullanma zorunluluğu konusunda gerekli önlemlerin alınması,Tarlalarda yapılacak çay ve su ikramlarında tek kullanımlık bardak kullanılması, Konaklamalı gelen işçilere aile olarak oda verilmesi, Tarım işçilerince toplu çalışılan ve konaklama alanlarında en az günde bir kere Kaymakamlığımızca oluşturulacak ekiplerce denetlenmesi, İlçedeki cenaze namazlarının öğleden önce saat 11.00'de, öğleden sonra ise saat 15.00'de kılınması, Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden kapanış saatleri saat 02.00'den sonra olan işyerlerinin Belediye Başkanlığınca kapanış saatlerinin saat 01.00'e çekilmesinin sağlanması."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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