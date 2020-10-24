Eğirdir Kaymakamı Çelik, gölde su ürünleri denetimi yaptı

– Eğirdir Gölü’ndeki su ürünleri denetimine katılan Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, balıkçılar ile görüşerek, sorunlarını dinledi.

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri tarafından Eğirdir Gölü’nde Kaymakam Adem Çelik, Kaymakam Refiki Mehmet Akif Temur ve İlçe Müdürü Ufuk Akçimen’in de katılımıyla su ürünleri denetimleri gerçekleştirildi. Mevcut denetimde İlçe Müdürlüğü personeli Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Bayram Korkmaz tarafından Kaymakam Çelik’e, Eğirdir Gölü’nde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce yapılan su ürünleri kontrol faaliyetleri hakkında bilgiler ile birlikte Eğirdir sınırları dahilinde olan avlak sahaları, ruhsatlı tekne ve avcı sayıları, kooperatif sayıları, avlanan su ürünleri ve avlak sahalarına göre avlanma miktarları, Eğirdir’in balıkçılık potansiyeli ile ilgili brifing verildi.

Kaymakam Çelik ayrıca, bizzat gölde aktif olarak avlanan balıkçılar ile gölün mevcut durumu, kerevit avcılığı, kerevitlerde görülen hastalık durumu, kerevitin pazarlanması, kerevit avcılığında kullanılan av araçları ve avcılıkta karşılaşılan sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Denetimler, Eğirdir sınırlarında yer alan Beydere ve Altınkum plaj sahillerindeki incelemelerin ardından sona erdi.

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