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Isparta’daki Üzüm Çarşı’nda tarih gün yüzüne çıkıyor Belediye Başkanı Başdeğirmen: “Burası güzel bir ticaret, turizm bölgesi olacak”

İHA

Isparta’daki Üzüm Çarşı’nda tarih gün yüzüne çıkıyor Belediye Başkanı Başdeğirmen: “Burası güzel bir ticaret, turizm bölgesi olacak”

Isparta’da içerisinde 16’sı tescilli 110 dükkanın bulunduğu Tarihi Üzüm Çarşısı’nın ilk adası olan ve 4’ü tescilli toplam 11 dükkanın bulunduğu bölümde restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, adım adım tarih gün yüzüne çıkarılıyor. Üzüm Çarşısının Isparta için bir tarih olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Burası bizim değerimiz, güzel bir ticaret, turizm bölgesi olacak” dedi.
Üzüm Çarşısında tarih gün yüzüne çıkıyor. İçerisinde 16’sı tescilli 110 dükkânın bulunduğu Tarihi Üzüm Çarşısının ilk adası olan ve 4’ü tescilli toplam 11 dükkânın bulunduğu bölümün restorasyonu için 13 Ekim’de ihaleye çıkılmış ve 30 Ekim tarihi itibariyle de çalışmalara başlanmıştı. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 19 günlük kısa bir süre içerisinde ciddi çalışmalar gerçekleştirilen Tarihi Üzüm Pazarında incelemelerde bulundu.
Tarihi Üzüm Çarşısı Şantiye Şefi Mimar Cem Bilgin Perk, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e 19 günlük restorasyon çalışmaları sürecinde yaptıkları çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu, tescilli 4 binadaki tarihi amaçlı koruma çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 13 Ekim’de Üzüm Çarşısının ilk adasının restorasyon çalışması ihalesini yaptıklarını ve 30 Ekim’de de işe başlandığını söylerken, aradan geçen 19 günlük süreçte ciddi çalışmalar yapıldığını söyledi. Ekiplerin, gecegündüz, tatil, soğuk demeden güzel bir çalışma yürüttüğünü aktaran Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Yapılan çalışmalardan ve işin hızından dolayı memnun oldum” dedi.
Restorasyon çalışması için verilen sürenin daha öncesinden işin bitirileceği inancında olduğunu dile getiren Başkan Başdeğirmen, “Üzüm Çarşısı Isparta’mız için bir tarih. Eski anıları olan bir yer. Burayı en kısa zamanda tamamlayıp, esnafımızın hizmetine sunmak, vatandaşlarımızın istifadesi için bu çalışmaları yapıyoruz. Önemli bir mücadele veriliyor. Çalışan ekip geçmişteki yaptığı restorasyon çalışmalarından dolayı önemli bir birikime sahip” görüşlerinde bulundu.
Yapılan çalışmalar neticesinde tarihi dokunun gün yüzüne çıkmaya başladığını ifade eden Başkan Başdeğirmen, üç katlı olan yerlerin traşlandığını ve çatı yapımına başlandığını belirtti. Restorasyon çalışmalarında tarihi yerlerin usulüne, aslına uygun şekilde yeniden yapıldığını kaydeden Başdeğirmen, “Burası ilk yapıldığında içerisinde neler varsa onları uyguluyoruz. Yıllar öncesinde çatılarında ısı yalıtımı olarak boş toprak küpler kullanılmış. O boş küpleri kırmadan çıkarıyoruz, tekrar yerine koyarak yalıtımı tekrar gerçekleştiriyoruz. Eski duvarları, eski hali nasılsa tarihi arşivlerden aldığımız görüntüler dahilinde eski haline getiriyoruz. Burası bizim bir değerimiz, Isparta’mızın merkezi. Şehir dışından, yurt dışından vatandaşlarımız buraya geldiği zaman tarihi görerek, ticaret ve alışveriş yapmalarını sağlayacağız inşallah. Burası güzel bir ticaret, turizm bölgesi olacak. Çatıların çok kötü bir görünümü var, burayı tam manasıyla güzel bir şekle getirip şehrimize kazandıracağız. Çalışmalar güzel gidiyor, arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, Allah kolaylık versin” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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