Dalgıçlardan zorlu koşullardaki suda dip temizliği 2 köyün ortak kullanımdaki su hattı noktası dalgıçlar tarafından temizlendi

Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde bulunan Su Altı Arama ve Kurtarma Timi dalgıçları Yalvaç ilçesine bağlı Özgüney ve Özbayat köylerinin ortak kullanımında bulunan ve ağaç köklerinin tıkadığı içme suyu noktasında dip temizliği gerçekleştirdi.

Özbayat ve Özgüney köylerinin içme suyunu karşılayan kaynakta yaşanan tıkanma üzerine Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda alanda temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Zorlu arazi koşullarında, soğuk havaya, kar ve çamura aldırış etmeyen Su Altı Arama Kurtarma Timi dalgıçları dağda bulunan içme suyu kaynak noktasına saatler süren uğraşlar sonrasında ulaştı. Dalgıç kıyafetlerini giyen ekip, köylere su sağlayan bölgede küçük bir yapı içerisinde oluşturulan alanda temizlik çalışması yaptı. Bir insanın güçlükle girebileceği dar bir alandan geçen ekipler ardından su kaynağının bulunduğu kanala girdi, burada su kanalını tıkayan ağaç kökleri, yapraklar başta olmak üzere tüm olumsuzlukları büyük uğraşlar sonrasında temizleyen Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü dalgıçları görevlerini başarıyla yapmış olmanın haklı gururunu yaşadı.

Yapılan çalışmalardan dolayı Özgüney ve Özbayat köyü muhtarları da Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti.

Özgüney Köyü Muhtarı Semih Doğan, köylerinde suyun azaldığını bunun sebebinin de suyun geldiği noktada bulunan ağaçların su gözlerini kapatmasından kaynaklandığını söyledi. Doğan, “Ağaç kökleri gelen suyumuzu engelliyordu. Köyümüzde uzun süredir su yetersizliğinden sorun yaşıyorduk. İki köyümüze gelen suyun bulunduğu alanın her yıl temizlenmesi lazım. Sağ olsunlar, Isparta Belediyesi İtfaiye ekibimiz geldi, burada çok güzel bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Buradaki ağaç dallarından kaynaklanan tıkanmalar suyun yönünü de değiştiriyordu ve içme suyumuz da kısıtlanıyordu. Özbayat ve Özgüney Köyleri olarak son bir haftadır 11.0017.00 saatleri arasında halkımıza su vermiyorduk, bunun sebeplerinden birisi de Allah göstermesin bir yangın olsa depomuzda su yoktu. O nedenle böyle bir tedbir almıştık. Bu çalışmanın yapılması için bizlere ekip gönderen Isparta Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’e çok teşekkür ediyorum. Sorunumuzu iletir iletmez hemen ekip gönderdi, arkadaşlarda sağ olsun bu karda soğukta, çelik gibi suyun içerisine girerek temizlik çalışması yaptılar. İlgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Özbayat Köyü Muhtarı ve aynı zamanda Özbayat ve Özgüney Sulama Kooperatifi Başkanı Emrullah Uçar da köylerinde su azalması yaşandığını bunun sebeplerinden birisinin de ağaç köklerinin kanalları tıkaması olduğunu belirtti. Muhtar Uçar, bir haftadan bu yana su depolarında doluluk oranlarında sorunlar yaşadıklarını anlatarak şunları söyledi:

“Vatandaşlarımız mağduriyet yaşıyordu. Konuyu Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’e anlattık. Kendisi de anında talimat vererek ekipleri yönlendirdi. Ekipler su kaynaklarının bulunduğu alanda detaylı bir temizlik çalışması yaptılar. Isparta Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’e ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza şahsım ve köy halkımız adına teşekkür ediyorum”

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