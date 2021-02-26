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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta’da 3 bin metrekarelik pazaryerinin üzeri kapatılıyor

İHA

Isparta’da 3 bin metrekarelik pazaryerinin üzeri kapatılıyor

Isparta Belediyesi yıllardır açık bir alanda hizmet veren Çünür Pazaryerinin üstünün kapatılmasıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Projeye göre yaklaşık 3 bin metrekarelik pazaryerinin üzeri çelik konstrüksiyon ile kapatılacak.
Pazaryerinin üstünün çelik konstrüksiyon ile kapatılması sürecinde vatandaşların pazar alışverişlerini yapabilmeleri amacıyla, çarşının karşısına yeni bir alan oluşturuluyor. Bu alan pazaryerinin tamamlanmasıyla birlikte, pazaryerinin otoparkı olarak hizmet vermeye devam edecek.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda Çünür Pazaryerinin üstünün kapatılması noktasında çalışmalar gerçekleştirildi. Vatandaşların pazaryeri inşaat sürecinde mağdur olmamaları amacıyla Fen İşleri Müdürlüğünce, pazaryerinin hemen karşısında bulunan alanda düzenleme çalışmaları yapılıyor. Bu alan ilk etapta pazar alanı, ardından da otopark olarak hizmet verecek. Öncelikle pazaryeri ardından da otopark olarak kullanılacak alanın zemin düzenlemesi yapıldı, kilit parke döşeme çalışmaları sürüyor.
Mahallerine pazaryeri yapılmasının daha önceleri kendileri için bir hayal olduğunu söyleyen Çünür Mahallesi Muhtarı Hasan Derebek, “Sayın başkanımızın toplantılarında ‘muhtarlarımızın vermiş olduğu sözler bizim sözlerimiz’ şeklindeydi. Belediye Başkanımızdan mahallemizin ihtiyacı olan 4 büyük çalışma ile ilgili ricada bulunmuştuk. Bunlardan birisi de pazaryeri yapılmasıydı. Bu artık gerçekleşiyor. Pazaryerimizin karşısında da mahalle sakinlerimizin inşaat sürecinde mağdur olmamaları için bir düzenleme yapılıyor. Pazaryerinin üstünün kapatılmasıyla ilgili inşaat sürecinde karşı taraf kullanılacak ve ardından da otopark olarak hizmet vermeye devam edecek. Bu yıl rüyamız gerçekleşecek. Başkanımıza, mahallemize yatırımlarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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