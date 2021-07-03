Isparta'yı ziyaret eden dijital içerik üreticileri, 3 gün boyunca gezdikleri yerleri sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşarak kentin tanıtımına katkı sağladı.



‘Türkiye’nin çiçek bahçesi’ olarak tanınan ve binlerce yıllık tarihe sahip kültürü, ekonomisi, turistik ve doğal güzellikleriyle son yıllarda en gözde illerden biri olan Isparta, dijital içerik üreticilerini ağırladı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü organizasyonunda, daha çok kişiye ulaşarak kentin tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla, kendi alanlarında tanınmış isimlerden oluşan dijital içerik üreticileri, 3 gün boyunca kentteki lavanta ve gül bahçeleri, Eğirdir Gölü, Kızıldağ Milli Parkı, Mada Adası, Davraz Kayak Merkezi ile İslamköy’ü gezdi.

Geziler sırasında dijital içerik üreticileri, sosyal medya hesaplarından Isparta’nın tarihi ve doğa güzelliklerini takipçileriyle paylaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.