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Isparta’da Jandarma bayram trafiğini havadan denetledi

İHA

Isparta’da Jandarma bayram trafiğini havadan denetledi

Isparta’nın Senirkent ilçesinde jandarma ekipleri, Kurban Bayramı tatilinin huzur ve güven içerisinde geçirilmesi amacıyla havadan drone'la trafik denetimi yaptı. Denetimlerde kural ihlali yapan sürücülere gerekli cezai işlemler uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Senirkent ilçe jandarma trafik ekipleri bayram tatili süresince karayollarında artan trafik yoğunluğunda kazaların azaltılması ve sürücülerin bu konuda bilinçlendirilmesi amacıyla denetimlerini arttırdı. Bu kapsamda ekipler, trafik yoğunluğu ve kaza riskinin fazla olduğu SenirkentAfyonkarahisar dörtyol kavşağında drone'la havadan araçları denetledi. Denetimlerde kural ihlali yaptığı belirlenen sürücüler tespit edilerek, gerekli yasal işlemler uygulandı. Ayrıca ekipler, araçları da tek tek durdurarak, sürücülere trafik kazalarına neden olan kusurlar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Kent genelinde trafik uygulamalarının bayram tatili sürecince ve sonrasında devam edeceği belirtildi.

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