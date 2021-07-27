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Başkan Başdeğirmen: “Emeklilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde Isparta’ya hizmet ediyoruz”

İHA

Başkan Başdeğirmen: “Emeklilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde Isparta’ya hizmet ediyoruz”

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti. Ziyarete Emekliler Derneği Isparta Şubesi Başkanı Abdülkadir Ersal ve yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.
Isparta Emekliler Derneği Şubesinin genel kuruluna katılmak için şehre gelen Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti. Ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

“Başkanımızın geçmişi son derece başarılı”
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in başarılı bir belediye başkanı olduğunu söyleyen Genel Başkan Kazım Ergün, “Başkanımızın Isparta’ya daha güzel hizmetler yapacağına inancımız tam” dedi. Başkan Başdeğirmen’e görevinde başarı dileklerini ileten Ergün, “Başkanımızın geçmişi son derece başarılı. Ülkemize, Isparta’mıza, insanlığa güzel hizmetler yapacağına inanıyorum. Başkanımızı tanımaktan onur duyuyorum. Biz bir dostluk kurduk mu, dostluğumuz pazara kadar değil, mezara kadardır. Ankara’ya her geldiğinizde bizlere zaman ayırın, ziyaretlerinizi bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“1002 konutun ihalesi yapıldı”
Emekliler Derneği Isparta Şubesi Başkanı Abdülkadir Ersal, Başkan Başdeğirmen ve AK Parti milletvekillerinin desteği ile toplu konut inşaatlarının başlayacak olmasından duyduğu memnuniyetini dile getirdi. Ersal, Isparta’da toplu konut meselesinin kanayan bir yara olduğunu belirterek, “10 senedir Isparta’ya yapılmayan, çivi çakılmayan bir mesele. Sayın Başkanım göreve geldikten sonra gerek milletvekillerinin de gayretleriyle elini taşın altına koyarak ‘bu TOKİ’yi ben yapacağım’ dedi. Nihayete ulaştık, 1002 konutun ihalesi yapıldı. Yapım işini yerli bir firmanın alması da ayrı bir mutluluk” dedi.

“Amacımız, işbirliği ve istişare içerisinde daha güzel hizmetler yapmak”
Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de göreve yeniden seçilen Abdülkadir Ersal’a başarı dileklerini iletirken, “Türkiye Emekliler Derneği ile her zaman birlik ve beraberlik içerisinde Isparta’ya hizmet ediyoruz” şeklinde konuştu. Başdeğirmen, Genel Başkan Kazım Ergün ile eskiye dayanan bir tanışıklıklarının olduğunu belirterek, bugüne kadar genel merkeze iki kez ziyaret gerçekleştirdiğini ve ziyaretlerinin devam edeceğini kaydetti. Başdeğirmen, “Sizin gibi tecrübeli kişiler bizlere yön veriyor. Tecrübeyi parayla alamıyoruz, herhangi bir yerden de temin etmemiz mümkün değil. Tecrübeyi sizin gibi kişilerle istişareler ederek elde ediyoruz. Uzun yıllardır bu görevdesiniz. Abdülkadir Bey’de bugün güven tazeledi, kendisine hayırlı görevler diliyoruz. Amacımız, sizlerle işbirliği ve istişare içerisinde daha güzel hizmetler yapmaktır. Ziyaretlerinizden dolayı teşekkür ederim” ifadelerinde bulundu.
Ziyaretin ardından Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e, emeklilere sağladığı katkılardan dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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