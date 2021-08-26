Isparta’da otomobil takla attı: 1 yaralı

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Isparta’da bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza saat 19.00 sıralarında üniversite kavşağında meydana geldi. Halil Karakuş’un kullandığı 81 AAZ 857 plakalı otomobil, şehir merkezinden üniversiteye doğru seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak, ters durdu. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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