Kanalizasyon suyu karıştığı iddia edilen Eğirdir Gölü’nden numune alınacak Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü: “Göle doğrudan atık su deşarjının olmadığı tespit edildi”

Isparta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, kanalizasyon borusunun patlaması sonucu Eğirdir Gölü’ne atık su karıştığı iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada, göle doğrudan atık su deşarjının olmadığının tespit edildiğini bildirdi. Ayrıca, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yarın gölden numune alınacağı belirtildi.

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, 10 Eylül’de Altınkum plajında yürüyüş yaparken, kanalizasyon borusunun patladığını ve atık suyun göle karıştığını iddia etmişti. Eğirdir Belediyesi ekipleri de dozer aracılığıyla atık suyun üzerine plajdan aldıkları kumu dökerek çalışma yapmıştı.



“Belediye pompadaki arızadan dolayı taşma olduğunu bildirdi”

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Altınkum Plajı yakınındaki terfi istasyonundan Eğirdir Gölü’ne kanalizasyon karıştığı yönündeki iddialarla ilgili 13 Eylül’de il müdürlüğü teknik personellerince yerinde inceleme gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, “Eğirdir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden; terfi istasyonunda bulunan pompadaki arızanın 10 Eylül 2021 tarihinde sabah saatlerinde gerçekleştiği, pompadaki arızadan dolayı taşma meydana geldiği, arızaya belediye ekiplerince 1520 dk. içerisinde müdahale edildiği ve sahilde temizlik çalışmasının yapıldığı bununla birlikte, Atıksu Arıtma Tesisinin faal olduğu yönünde bilgi alınmıştır” denildi.



“Sağlık Müdürlüğü program dışı numune alacak”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ayrıca 24 Ağustos 2021 tarihinde Atık Su Arıtma Tesisine ait iç izleme numunesinin analiz sonuçlarının Kentsel Atık su Arıtma Yönetmeliği Tablo 1’de yer alan parametrelerin alıcı ortam deşarj standartlarını sağladığı görülmüştür. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Eğirdir Gölü etrafında bulunan ve içinde Altınkum Plajının da bulunduğu 4 ayrı plajda Yüzme Suları Yönetmeliğine göre yüzme sezonunda rutin olarak (ayda 2 kez) numuneler alınmakta ve analizleri yapılmakta, İl Müdürlüğümüz ile de analiz sonuçları paylaşılmaktadır. Bununla birlikte, basında çıkan haberlere istinaden 14 Eylül 2021 tarihinde program dışı bahse konu plajdan numune alınacak olduğuna dair İl Sağlık Müdürlüğünden bilgi alınmıştır. Bahse konu alanda su ile ilgili renk, koku vb. şikayetlere ilişkin İl Müdürlüğümüze ALO 181, CİMER veya yazılı olarak konuyla ilgili herhangi bir şikâyet bildirilmemiştir.

Ayrıca 12 Eylül 2021 tarihinde Altınkum Plajında İl Müdürlüğümüzce yapılan denetimde göle doğrudan herhangi bir atık su deşarjının olmadığı ve göl yüzeyini kaplayan herhangi bir kirlilik olmadığı tespit edilmiştir.”

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