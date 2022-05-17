'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Isparta’da 27 Ekim 2018 tarihinde göreve başlayan Vali Ömer Seymenoğlu, bugün düzenlenen uğurlama töreniyle Isparta'ya veda etti.

Vali Seymenoğlu ve eşi, Isparta il protokolünün yanı sıra ilçe kaymakamları, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, meslek odaları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, muhtarlar, kadın kooperatifleri, valilik çalışanları ve vatandaşlardan oluşan kalabalık bir heyet tarafından uğurlandı.

Valilikten çıkışında güllerle uğurlanan Vali Seymenoğlu polis tören mangasını selamladı, ardından 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nı dolduranlarla tek tek vedalaşarak aracına serpilen güllerle Isparta’ya veda etti.

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