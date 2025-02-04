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        Haberler Dünya İsrail, ateşkesin devam şartlarını görüşmek için Katar'a heyet gönderiyor | Dış Haberler

        İsrail, ateşkesin devam şartlarını görüşmek için Katar'a heyet gönderiyor

        İsrail, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının uygulanmasının devamını görüşmek üzere Katar'ın başkenti Doha'ya üst düzey bir heyet gönderecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 10:51 Güncelleme: 04.02.2025 - 10:51
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        İsrail, ateşkes için Katar'a heyet gönderiyor
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        İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamaya göre İsrail, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının uygulanmasının devamını görüşmek üzere Katar'ın başkenti Doha'ya üst düzey bir heyet göndermeye hazırlanıyor.

        Gazze'de 42 günlük ateşkes ve Filistinli esirlerle İsrailli esirlerin takasını öngören ilk anlaşmanın şartları uyarınca, savaşa olası bir son vermenin yolunu açacak ikinci aşamaya ilişkin görüşmeler bugün başlayacak.

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        #israil
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