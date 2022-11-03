İsrail Başbakanı Lapid, Netanyahu’yu arayarak tebrik etti 0:00 / 0:00

AA

İsrail Başbakanı Yair Lapid'in, seçimden zaferle çıkan rakibi muhalefet lideri Binyamin Netanyahu’yu arayarak tebrik ettiği bildirildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu’nun (KAN) aktardığına göre, Başbakan ve Gelecek Var Partisi lideri Lapid, 1 Kasım seçimlerinde sandıktan zaferle çıkan muhalefet lideri Netanyahu’yu aradı ve tebriklerini iletti.

Rakibi Netanyahu’ya “İsrail halkının menfaati için şans" dileyen Lapid, "İsrail Devleti tüm siyasi değerlendirmelerin üzerindedir.” ifadelerini kullandı.

Lapid ayrıca Netanyahu’ya, “yetki devrinin düzenli bir şekilde gerçekleşmesi için başbakanlık birimlerine talimat verdiğini” aktardı.

İsrail'in son 3 buçuk yılda beşinci genel seçimindeki kesin olmayan sonuçlara göre, Netanyahu sağ müttefikleriyle Meclis'te hükümeti kurmak için yeterli çoğunluğu sağlamıştı.