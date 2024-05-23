İsrail Başbakanı Netanyahu: Hizbullah'a karşı şaşırtıcı planlarımız var Gazze Şeridi'nde saldırılarına 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail, Lübnan'a da saldırmayı sürdürüyor. Lübnan'ın güneyi ile İsrail'in kuzeyinde yer alan 120 kilometrelik dağlık sınır hattı, İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana çatışmalara sahne oluyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah'a karşı saldırıların devam ettiğini ve "Detaylı, önemli, hatta şaşırtıcı planları" olduğunu söyledi

Anadolu Ajansı Giriş: 23.05.2024 - 21:02 Güncelleme: 23.05.2024 - 21:09 facebook

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