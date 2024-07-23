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        Haberler Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu Washington'da: Biden ve Trump ile görüşecek mi? | Dış Haberler

        İsrail Başbakanı Netanyahu Washington'da: Biden ve Trump ile görüşecek mi?

        ABD Başkanı Biden'ın seçim yarışından çekilmesinin ardından belirsizliğin hakim olduğu dönemde Washington'a giden İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Kongresi'nde konuşma yapacak. İsrail ve ABD basınında yer alan haberlere göre, Netanyahu'nun Biden ile görüşmesi kesin değil. Diğer yandan Netanyahu'nun Trump ile de görüşmek için randevu ayarlamaya çalıştığı belirtildi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 23.07.2024 - 08:35 Güncelleme: 23.07.2024 - 08:35
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        Netanyahu Washington'da: Biden ve Trump ile görüşecek mi?
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        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesinin ardından belirsizliğin hakim olduğu bir dönemde ABD Kongresi'nde konuşma yapmak için Washington'a gitti.

        İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlanmasına yönelik çabaların devam ettiği, çatışmaların Lübnan ve Yemen'e yayılmasıyla ilgili endişelerin arttığı ve ABD'nin baş döndürücü bir seçim kampanyasının ortasında olması nedeniyle Netanyahu'nun konuşması her iki tarafta da potansiyel bir kaos yaratabilir.

        Riskler, Biden'ın Pazar günü başkanlık yarışından çekilme kararıyla daha da arttı; özellikle de Demokratların yeni adayının kim olacağı henüz belli değil ve bir sonraki ABD lideri de belirsiz.

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        Netanyahu yola çıkmadan önce yaptığı konuşmasında "Amerikan halkının bir sonraki başkan olarak kimi seçtiğine bakılmaksızın" İsrail'in Amerika'nın Orta Doğu'daki kilit müttefiki olarak kalacağını söyledi.

        BIDEN İLE GÖRÜŞECEK Mİ?

        Netanyahu, ABD ziyaretinde Biden ile bir araya geleceğini ve İsrail'e verdiği desteği için ona teşekkür edeceğini söyledi. Ancak Biden-Netanyahu görüşmesi için henüz net bir açıklama yapılmadı.

        İsrail ve ABD medyasında çıkan haberlerde, Kovid-19'a yakalandığı için çalışmalarını izole şekilde Delaware'deki evinden sürdüren Biden'ın, Washington'a gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile olası görüşmesinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin halen belirsiz olduğu ifade edildi.

        BEYAZ SARAY: BIDEN İYİLEŞTİ

        Diğer yandan Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kovid-19 semptomlarından "neredeyse tamamen" kurtulduğunu ve durumunun iyi olduğunu açıkladı.

        Doktoru Kevin O'Connor, Biden'ın sağlık durumuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

        Beyaz Saray'ın paylaştığı açıklamaya göre, O'Connor, Biden'ın 17 Temmuz'da yakalandığı Kovid-19'un semptomlarından "neredeyse tamamen" kurtulduğunu belirtti.

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        NETANYAHU TRUMP İLE GÖRÜŞME AYARLAMAYA ÇALIŞIYOR

        Netanyahu ekibinin, Başbakan'ın 7 Ekim'den sonraki ilk yurt dışı seyahati ve dört yıl aradan sonra ilk Washington ziyaretinde Cumhuriyetçilerin adayı eski Başkan Donald Trump ile randevu ayarlamaya çalıştığı belirtildi.

        Trump'ın suikast girişiminden kurtulduğu, Biden'ın kötüleşen sağlığı karşısında başkanlık seçimlerinden çekilmek zorunda kaldığı, ABD'deki siyasi fırtınada Netanyahu'nun Kongre'de yapacağı konuşmada 9 aydır İsrail'in saldırılarıyla Gazze'de yaşanan insanlık felaketi karşısında Amerikan kamuoyunu etkilemeye çalışacağı değerlendiriliyor.

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